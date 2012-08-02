Добыча угля в Украине увеличилась на 5%

Угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности за семь месяцев 2012 года увеличили добычу угля до 50,4 млн тонн угля с 47,9 млн тонн

Как сообщили УНИАН пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, отечественные шахты увеличили на 2,5 млн тонн больше угля, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом львиная доля добычи приходится на частные шахты, которые выдали на гора 36,13 млн тонн угля

"Государственные шахты добыли 14,27 млн тонн. Это на 57,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович в мае заявил, что объем добычи угля в Украине в 2012 году должен вырасти до 85 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн

За последние два года Украина декларирует планы о переходе на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем