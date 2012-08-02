Глава Луганской ОГА: новый собственник появится у Лисичанского НПЗ к концу августа

Председатель Луганской областной госадминистрации Владимир Пристюк заявил, что к концу августа 2012 года у крупнейшего отечественного нефтеперерабатывающего завода - Лисичанского НПЗ - появится новый собственник.

На официальном сайте Луганской ОГА появилась информация о посещении губернатором Владимиром Пристюком проблемного предприятия - Лисичанского НПЗ (ЧАО "ЛИНИК").

Нефтеперерабатывающий завод до 2012 года был крупнейшим налогоплательщиком области, однако с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе нынешнего собственника предприятия - компании ТНК-ВР.

По словам губернатора, все необходимые процедуры по оформлению собственности сейчас находятся на завершающем этапе.

"До конца августа спорные моменты будут разрешены, и у завода появится новый владелец", - заверил рабочих губернатор области, который до этого заявлял о том, что бизнесмен Дмитрий Фирташ ведет переговоры о покупке "ЛИНИКа».

«Президент Украины и глава правительства поставили задачу сохранить завод и в кратчайшие сроки решить вопросы с передачей предприятия новому инвестору. Поскольку простаивание завода отрицательно сказывается не только на экономической ситуации Лисичанска, для которого «ЛИНИК» является градообразующим, но и на промышленной отрасли области в целом», – добавил в беседе с рабочими Владимир Пристюк.

Приезд губернатора на завод был инициирован рабочими, которые обеспокоены судьбой предприятия.

Как сообщал УНИАН, 24 июля губернатор Луганской области В.Пристюк заявил, что известный бизнесмен Дмитрий Фирташ ведет переговоры по покупке Лисичанского НПЗ.

Российско-британская компания ТНК-ВР прекратила поставки сырья на Лисичанский НПЗ с марта по причине убыточности производства и законсервировала предприятие.

До этого компания в течение года безуспешно требовала от правительства Украины ввести пошлины на импорт нефтепродуктов.

В апреле ТНК-ВР впервые заявила о возможности продажи Лисичанского НПЗ, однако считала такие планы маловероятными, поскольку потенциальному покупателю также будет невыгодно поставлять нефть на завод.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн гривень.