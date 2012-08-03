Нефть дорожает на фоне ожидания статистики из США

Мировые цены на нефть в пятницу растут на коррекции после снижения накануне, которое было связано с разочарованием инвесторов из-за отсутствия новых антикризисных мер ЕЦБ, а также в преддверии публикации статистики по рынку труда США, сообщает "РИА Новости".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.40 мск выросла на 0,32 доллара, или на 0,37%, - до 87,45 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,39 доллара, или на 0,37% до 106,29 доллара за баррель.

Накануне Центробанк Великобритании и ЕЦБ приняли решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низких уровнях в 0,5% годовых и 0,75% годовых соответственно. Позже глава европейского финрегулятора Марио Драги сообщил о том, что ЕЦБ может вновь провести операции по покупке облигаций государств еврозоны на открытом рынке, однако о каких-либо конкретных намерениях европейского ЦБ сказано не было.

В пятницу инвесторы ожидают публикации статданных из еврозоны и США. В частности, бюро статистики министерства труда США сообщит данные по безработице в стране за июль. Как полагают аналитики, показатель июня в 8,2% остался без изменений, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 100 тысячи после увеличения на 80 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, станут известны данные по объему розничных продаж в еврозоне в июне и данные по композитному индексу деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг региона за июль.