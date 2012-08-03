На разработку Скифского участка Черноморского шельфа подано 2 заявки, Форосского - ни одной

Министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий заявил, что будущий победитель, которому достанется право на разработку находящегося на шельфе Черного моря Скифского месторождения, должен будет уплатить в бюджет Украины рекордную сумму бонуса - 2,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, у организаторов конкурса были сомнения относительно того, состоится ли конкурс.

«Это первый случай. Раньше таких бонусов в мировой практике не существовало. И поэтому были некоторые моменты, когда мы нервничали, состоится ли вообще конкурс. Ну, сейчас все переживания позади», - отметил Э.Ставицкий.

Он уточнил, что компания-победитель будет известна в течение месяца.

На участие в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного на шельфе Черного моря, подано две заявки, на Форосский участок заявок от претендентов не поступило.

Первая заявка поступила от компании "LUKOIL Overseas Ukraine B.V. ". Вторую заявку оформили совместно сразу четыре компании - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Разработка месторождения будет вестись согласно соглашению о разделе продукции (СРП).

По оценкам правительства, общие инвестиции в Скифский участок (глубоководный шельф Черного моря) площадью 16 тысяч квадратных километров оцениваются в 10-12 миллиардов долларов. Прогнозируемый ежегодный объем добычи газа - до 3-4 миллиардов кубометров.

Общие инвестиции в Форосский участок площадью 13 тысяч квадратных километров оцениваются в 8-10 миллиардов долларов. Прогноз по добыче - до 2-3 миллиардов кубометров в год.

На фоне безрезультатных переговоров с Россией о снижении стоимости импортируемого газа Украина поставила цель нарастить собственную добычу газа и нефти.

В мае Украина провела конкурсы на заключение СРП по Юзовскому и Олесскому месторождениям сланцевого газа, победителями которых признаны компании Shell и Chevron соответственно.

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