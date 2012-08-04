Увеличены расходы на переоснащение угледобывающих предприятий

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на капитальное строительство и техническое переоснащение угледобывающих предприятий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 4 июля.

Законом предлагается увеличить на 2 млрд 222,7 млн грн доходы государственного бюджета Украины на 2012 год и, соответственно, расходы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, которые должны быть направлены на реконструкцию технологического комплекса скипового ствола № 1 шахты им. Бажанова, завершение в 2012 году строительства первой очереди шахты № 10 «Нововолынская» и осуществление технического переоснащения угледобывающих предприятий.