Цена нефти падает после значительного роста в пятницу

На мировых торгах в понедельник, 6 августа, нефть дешевеет после роста на 5% в пятницу.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,27 доллара, или на 0,30%, - до 91,13 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,48 доллара, или на 0,44% - до 108,46 доллара за баррель.

Стоимость нефти в пятницу подскочила вверх после того, как Министерство труда США сообщило сильные данные по рынку труда за июль.

Более сильное снижение цен на нефть сдерживает обеспокоенность участников торгов относительно тропического шторма "Эрнесто", который, согласно прогнозам, в четверг может приблизиться к южной части Мексиканского залива. При этом пока остается неясным, повлияют ли природные катаклизмы на добычу нефти и газа в регионе, передает Bloomberg.