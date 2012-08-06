На Прикарпатье в результате непогоды обесточены более 20 населенных пунктов

На Прикарпатье в результате непогоды без электроснабжения остался 21 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 5 августа на территории региона были гроза и шквальный ветер, в результате которых по состоянию на 23.00 в области без электроснабжения остались 21 населенных пункты - полностью и 22 - частично, 15 ЛЭП полностью и 6 - частично, отключены 256 трансформаторных подстанций, отключены 37 АТС, без электросвязи остались 64 населенных пункты.

Пострадавших среди местного населения нет.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 38 работников личного состава, в том числе от МЧС - 25 чел., а также задействованы 14 единиц техники, в том числе от МЧС - 6 единиц техники.