«Газпром» запутался в своих обвинениях в адрес Украины

Москва. В «Газпроме» заявляют, что не сокращали поставок газа в Европу в период двух экстремально холодных недель в России и Европе в начале этого года, хотя ранее обвиняли Украину в несанкционированном отборе газа.

Об этом сообщает корпоративный журнал «Газпром» (№7-8, 2012 года) российского газового монополиста со ссылкой на зампреда главы компании Александра Медведева.

«В феврале 2012 года в период двух экстремально холодных недель в России и Европе никакого сокращения поставок российского газа за рубеж не было. Экспорт не уменьшился, а вырос. Европа не смогла увеличить внутреннюю добычу газа и закупки у других производителей. В результате дополнительный спрос на наш газ превысил ожидаемые объемы на 50%», – заявил А.Медведев.

По его словам, Турция и Греция подавали заявки на поставки газа сверх оговоренного контрактами – они были выполнены ООО «Газпром экспорт». Практически 95% газа, недопоставленного в Европу из Ливии, также было компенсировано российской компанией.

«Однако в создавшейся ситуации 100% всех поступивших заявок выполнить было невозможно. Хотя потенциально, если бы мы работали с Европейской комиссией (ЕК) более согласованно, сделать это было бы вполне реально. Собственно, для этого и реализуются все наши экспортные проекты в Европе», – считает А.Медведев.

Он отметил, что пока «Газпром» сталкивается с противодействием ЕК в части расширения возможностей доставки российского газа на европейские рынки.

Издание отмечает, что, тем не менее, в текущем году поставки газа ООО «Газпром экспорт» в страны дальнего зарубежья составят, по оценке компании, не менее

150 млрд куб. м, а с учетом государств бывшего СССР – 222 млрд куб. м. Экспортная выручка прогнозируется на уровне 84,5 млрд долл.: 61 млрд. долл. от реализации в страны дальнего и 23,5 млрд долл. – ближнего зарубежья.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Президент России Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» «разобраться» с несанкционированным отбором Украиной российского транзитного газа.

"Со своими коллегами в рамках корпоративных процедур и гражданско-правовых механизмов разберитесь", - потребовал глава государства от главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Кроме того, Д.Медведев поручил А.Миллеру "до украинских друзей довести позицию, объяснить, почему увеличивается мощность газопровода "Южный поток" и продолжить переговоры по газовому сотрудничеству".

А.Миллер сообщил, что в феврале нынешнего года Украина несанкционированно отбирала российский газ, предназначенный европейским потребителям.

"Европейские потребители увеличили заявку на поставку российского газа, "Газпром" сделал все необходимое, однако значительные объемы газа до Европы не доходили", - отметил А.Миллер. По его словам, "в отдельные дни на Украине оставалось до 40 млн кубических метров газа".

"Это нанесло финансовый и репутационный ущерб "Газпрому", - подчеркнул А.Миллер. Он отметил, что европейские потребители российского газа обратились с просьбой увеличить поставки из-за аномально низких температур в начале февраля, когда замерзли Дунай и каналы в Венеции. Однако поставляемый газ до Европы не доходил, оставаясь в Украине.

Д.Медведев поинтересовался, не обращалась ли Украина с просьбой увеличить поставки газа. А.Миллер подчеркнул, что Украина, напротив, в нынешнем году поставила вопрос "об уменьшении поставок с 52 млрд кубических метров в год до 27". "Однако в условиях холодов брали больше", - констатировал глава российского государства. Руководитель "Газпрома" уточнил, что речь идет о более 60 млрд кубических метров газа в годовом выражении.

В тоже время, "Газпром" никак письменным образом не оформил свои претензии по поводу якобы несанкционированного отбора Украиной газа и не определил, какой именно объем "отобрала" Украина.

Справка УНИАН. Когда в начале февраля 2012 ударили сильные морозы, ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев 2 февраля сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу.

А.Медведев выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР 3 февраля заявила, что Россия сократила поставки газа в девять европейских стран.

4 февраля заместитель председателя правления холдинга "Газпром" Андрей Круглов заявил, что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом. Он также отметил, что "Газпром" не сможет поставить европейским потребителям дополнительные объемы газа, которые они запросили.