Бурый уголь – возвращение в будущее…

Неэффективное управление угледобывающими предприятиями, износ оборудования, отсутствие поддержки отрасли со стороны государства практически привели к остановке добычи бурого угля (лигнита). Между тем, с прошлого года стали появляться проекты, возрождающие этот промысел, но только как-то неоднозначно. Так, в мае т.г. Президент подписал Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий», позволяющий олигархическим структурам по сдельной цене приобретать наиболее привлекательные, но формально убыточные госшахты. Но пока говорить о возрождении украинской буроугольной отрасли рано. Ситуация может проясниться, когда отечественный бизнес при содействии властей начнет активно "осваивать" китайские деньги.

Проблемы и перспективы

Запасы бурого угля в Украине, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, оцениваются в 6-8 млрд тонн. Они в основном сосредоточены в Днепровском бассейне. Пик освоения месторождения в Александрии пришелся на 1960-70-е годы, объем добычи в Кировоградской области тогда доходил до 10 млн тонн в год, из которых местные обогатительные фабрики выпускали до 4 млн. тонн угольных брикетов. В середине 1990-х государство отказалось дотировать буроугольное объединение, его инфраструктура начала разрушаться. В дальнейшем в профильном министерстве пришли к выводу, что активы госпредприятия «Буруголь», объединяющего затопленный и практически исчерпанный угольный разрез «Морозовский», брикетную фабрику «Байдаковская», Александрийское районное энергоуправление и теплоцентраль №1-2, подлежат ликвидации. А на разрезе «Константиновский» ГП «Александрияразрезострой» еще можно возобновить добычу.

В настоящее время, по данным специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, полностью уничтожены Байдаковская и Димитровская брикетные фабрики, а также ТЭЦ, разобраны и сданы на металлолом подъездные ж/д пути. Разрез «Морозовский» полностью затоплен, он превратился в километровое озеро. Ещё каких-то шесть лет назад там работали машины, способные за час перегружать 5 тысяч кубометров породы - 800 полных КАМАЗов, сейчас карьер стал кладбищем экскаваторов.

Между тем, проблема с ценой российского газа, которая не разрешается уже в течение двух лет (хотя нынешняя власть не рассчитывала на такой поворот в отношениях с россиянами), привела к тому, что в топливном ведомстве посчитали рациональным перевод теплоцентралей с газа на уголь. Это должно позволить экономить около 6 млрд. кубометров газа в год. Приступить к реализации программы по замещению министерство надеется в 2013 году. В связи с этим Кабмин подал на рассмотрение Верховной Радой законопроект об исключении из перечня объектов, не подлежащих приватизации, 13 украинских ТЭЦ в Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и АР Крым. Переоснастить их предполагается с помощью частных инвесторов - модернизировать мощности для работы на водоугольном топливе, проложив к существующим ТЭЦ трубопроводы или построив прямо на месте подготовительные станции. Существенную часть водоугольного топлива можно было бы получить за счет дешевого бурого угля.

Китайская «помощь»

Модернизировать углепром власть решила за счет китайских кредитов. В Украине уже успешно реализуется ряд совместных проектов с КНР в данной сфере. В частности, в конце марта т.г. государственное предприятие «Трест Олександриярозризобуд» и компания China Coal Technology & Engineering Group Corp. подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по добыче и разработке бурого угля в Кировоградской области, который оценивается в 300 млн. долларов. Вместе с тем, масштаб разрухи в крупнейшем украинском угольном бассейне намного больше, чем представляется чиновникам. Комментария от министерства по поводу продвижения китайских проектов УНИАН так и не дождался.

По словам главы ведомства Юрия Бойко, который является сейчас основным лоббистом буроугольной отрасли, «это - первый в Украине проект, реализация которого означает начало возрождения в Украине добычи бурого угля. Мы планируем, что в результате реализации проекта годовая добыча бурого угля на «Константиновском» разрезе составит до 2,5 млн. тонн. Львиная часть добытого пойдет на производство электро- и тепловой энергии на новой электростанции, мощность которой после ввода в действие всех энергоблоков должна составить 300 МВт».

Как отмечает Василий Терещенко, генеральный директор Энергетической инвестиционной компании (добыча и продажа бурого угля), «основная проблема «Константиновского» разреза в том, что после остановки добычи не велась откачка воды, а так как добыча бурого угля обводняемая по своей природе, то карьер затопило. Столп воды достигает 35 метров. Чтоб ее откачать необходимо 1,5-2 года и несколько десятков миллионов гривен (основной затратной статьей в данном случае является электроэнергия, в среднем стоимость составляет 3 грн/1 м3 воды). Кроме того, необходимы средства на возобновление инфраструктуры - подъездных и железнодорожных путей, электролиний, которые полностью разрушены. При разработке в прошлом добыча велась «варварским способом» - разрабатывались участки с наименьшим коэффициентом вскрыши, то есть, были нарушены вскрышные технологии, что привело к необходимости проведения дополнительных вскрышных работ».

«Таким образом, для достижения проектной производительности в 2,4 млн. тонн в год потребуется инвестирование около 500-550 млн. грн. А при сохранении производительности в 1,6 млн. тонн – 300-350 млн. грн. Кроме технологических проблем, у предприятия были проблемы со сбытом. Тогда уголь по сравнению с газом был в разы дороже, соответственно, газ был главным энергоносителем. Помимо значительных инвестиций в возобновление добычи ископаемых на этом участке, прежде всего, необходимо разобраться с формой собственности предприятия, так как сейчас она не определена - распределительный акт не подписан, разрез не находится в чьей-либо собственности», - отметил Терещенко.

Гендиректор ЭИК подчеркнул, что «China Coal является национальной китайской корпорацией, специализирующейся на инжиниринге, у нее большой опыт именно в вопросах технического консультирования. Китай на сегодняшний день выступает очень активным инвестором, который предоставляет кредиты не только таким странам, как Украина, но и развитым странам. Однако основной их целью является увеличение экспорта китайской продукции, в данном случае, техники. Они преследуют свои коммерческие цели, и развитие Украины их интересует в последнюю очередь».

***В Черкасской области возобновлением добычи бурого угля занимается Энергетическая инвестиционная компания. Речь идет о разработке Ватутинского разреза, который обладает достаточным запасом сырья, производство бурого угля там остановилось еще в 1998 году. Для откачивания воды на новом Мокрокалигорском месторождении компания уже установила газогенераторную установку.

Кстати, из Кабмина уже звучали заявления о создании водоугольного топлива, якобы для экономии порядка 6 млрд. кубометров газа в год. По самым скромным подсчетам, затраты на переоборудование одной ТЭЦ мощностью от 20 МВт составляют до 200 млн долл. (без учета инфраструктуры производства сырья, что потянет еще на такую же сумму). В стране работают порядка 40 теплоэлектростанций указанной мощности. Следовательно, планы правительства вполне могли родиться не из экономии, а из перспектив того же нового «китайского хозяина» украинских бурых углей.

Еще одному буроугольному проекту дали ход власти Харьковской области. В декабре прошлого года Харьковская облгосадминистрация, НАН Украины и представители немецкой компании Schmidt подписали меморандум о готовности освоить месторождение бурого угля в селе Новая Дмитровка (Барвинковский район), которое во времена СССР считалось бесперспективным. Речь идет о 245 млн евро. Кроме того, предприятие «Барвинок 3+», созданное с участием немецкого инвестора, якобы даже готово отселить жителей села.

Начальник управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА Василий Безъязычный считает, что эти деньги позволят инвестору довести объем добычи до 3 млн. тонн угля в год и добывать его более ста лет. Ведь запасы бурого “золота” в харьковской глубинке оцениваются в 390 млн тонн.

По словам заместителя председателя Координационного совета «Зеленого фронта» Олега Перегона, «строительство карьера в непосредственной близости сразу к двум заказникам местного значения - Новодмитриевскому и Чабанному - представляется очень сомнительным, местные жители не поддерживают проект. Это - уникальное место «краснокнижных» видов флоры и фауны. Кроме того, бурый уголь данного месторождения очень низкий по качеству, что делает «цену» его добычи неоправданно дорогой. Все доводы подчеркивают только рекламно-завлекательный характер таких заявлений для привлечения инвесторов и усыпления бдительности общественности. Даже не вдаваясь в проблемы дальнейшего использования бурого угля, становится понятно, что энергетическая проблема не только Украины, но и Харьковской области, не может быть решена за счёт разработки Новодмитриевского месторождения бурого угля не только в долгосрочной (до 100 лет), но и в краткосрочной перспективе (до 10 лет)».

И что не говори, но во многих европейских странах лигнит занимает достойное место в национальных энергобалансах. Компании, добывающие бурый уголь в Украине, ориентируются на внутренние и внешние поставки в надежде добиться соотношения 50/50. По оценкам экспертов, несмотря на существенное сокращение объёмов добычи за последние годы угольная промышленность нашей страны имеет значительные перспективы для развития. А анонсированные проекты позволяют говорить о попытках реанимировать буроугольный комплекс Украины. Следовательно, лигнит нам еще может долго и с пользой служить, тем более с учетом растущей цены газа.

Леся Буценко (для УНИАН)