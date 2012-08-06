Остановка на ремонт НПЗ в Беларуси не приведет к дефициту топлива в Украине – эксперты

Экспертно-аналитическая группа при Кабинете министров Украины заявила, что опасения участников внутреннего рынка по поводу приближающегося дефицита нефтепродуктов в Украине из-за плановой остановки двух белорусских НПЗ - Мозырского и Новополоцкого - не обоснованы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на секретариат Экспертно-аналитической группы при Кабинете министров, отечественный рынок в полной мере обеспечен нефтепродуктами, а запас бензина и дизельного топлива соответствует нормам летнего потребления.

«Все нефтетрейдеры работают в обычном рабочем режиме, а завоз топлива осуществляется планово»», - сказано в сообщении.

Ситуация на рынке нефтепродуктов в Украине не изменится и тогда, когда два белорусских НПЗ - Мозырский и Новополоцкий - остановятся на плановый ремонт.

«НПЗ к таким мерам готовятся, накапливая запасы топлива для выполнения контрактов на поставку нефтепродуктов. Кроме того, нефтетрейдеры могут удовлетворить потребности рынка за счет продукции других НПЗ, в частности, прибалтийских, польских и румынских, а также украинских - Кременчугского и Шебелинского заводов», - отмечено в сообщении Минэнергоугля.

Одновременно в министерстве не исключают, что некоторые участники рынка пытаются вызвать ажиотаж с целью заработка на повышении цен на топливо.

Президент «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук в комментарии УНИАН заявил, что придерживается мнения, что дефицита на рынке нефтепродуктов не предвидится.

«Те участники внутреннего рынка, которые опасаются, они просто сидят и опасаются, а те, кто работает, - уже давно знают, откуда и какие объемы заместят и когда. При такой глубокой диверсификации энергоносителей как сегодня, в частности, по нефтепродуктам, позволяет рынок чувствовать себя очень спокойно при любой ситуации. Возможно, не будет лишних нефтепродуктов, т.е. предложение не будет превышать спрос, но и дефицита не предвидится», – подчеркнул Л.Косянчук

Он отметил, что, в частности, рынок диверсифицирован более чем 10 источниками снабжения, а ремонты на белорусских НПЗ восполнят наработанные ими запасы нефтепродуктов.

Вместе с тем Л.Косянчук уверяет, что напряжение на внутреннем рынке нефтепродуктов все же присутствует.

«Ведь основной поставщик топлива - Мозырский НПЗ - идет на ремонт», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, объем импортных поставок нефтепродуктов в Украину в 2011 г. вырос на 30,7% по сравнению с 2010 г. и составил 5,77 млн тонн.

Наиболее значительный рост импорта зафиксирован в сегменте дизельного топлива. Так, по итогам 2011 г. в Украину было ввезено 3,56 млн т дизтоплива, что на 49,6% больше, чем в 2010 г. (2,38 млн т).

В то же время, импорт бензинов вырос не так значительно – на 8,6%, до 2,21 млн т.

Экспертно-аналитическая группа при Кабинете министров Украины отвечает за вопросы стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.