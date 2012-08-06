В столице несколько жилых домов могут остаться без света

В Киеве несколько жилых домов могут остаться без электроэнергии из-за долгов государственного предприятия «Будинвестсервис», которое их обслуживает, перед ПАО «Киевэнерго».

Как сообщили УНИАН жители дома по улице Осиповского, 3, у них на подъезде появилось объявление об отключении на неопределенный срок электроэнергии в ряде домов на улицах Осиповского и Ветреные Горы в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию в сумме 896,192 тыс. грн.

В пресс-службе «Киевэнерго» УНИАН объяснили, что дочернее предприятие «Будинвестсервис» по состоянию на 6 августа имеет текущую задолженность по потребленной электроэнергии перед компанией в сумме 896,147 тыс. грн. Этот долг возник в результате неполной оплаты со стороны ГП «Будинвестсервис» текущего потребления электроэнергии.

«В случае дальнейшего накопления долга компания будет вынуждена прекратить электроснабжение домов, которые обслуживаются КП «Будинвестсервис». В целом это 6 домов – 4 из них - на ул. Ветреные Горы и 2 - на ул. Осиповского. В соответствии с Правилами пользования электрической энергией, утвержденными постановлением НКРЭ от 31.07.96 № 28, ГП «Будинвестсервис» будет сообщено о прекращении электроснабжения не позже чем за 3 рабочих дни до отключения», - говорится в ответе на запрос агентства.

При этом в «Киевэнерго» отмечают, что компания не имеет договорных отношений с жителями указанных домов, а только с ГП, то есть жители не платят за потребленную ими электроэнергию напрямую «Киевэнерго».

«На сегодняшний день компания ошибочно сообщила жителям об отключении электроснабжения с 08.08.2012 в домах по ул. Осиповского, 3, 3-а и Ветреные Горы, 10-г. Эти дома обслуживались ГП «Будинвестсервис», но сейчас они переданы на баланс другим жилищно-эксплуатационным организациям», - сказано в сообщении «Киевэнерго».