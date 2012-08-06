Кабмин одобрил реализацию проектов альтернативной энергетики в Чернобыльской зоне

Кабинет министров Украины одобрил реализацию проектов в сфере альтернативной энергетики в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, разрешив, в частности, размещать там ветровые и солнечные электростанции.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина №535-р «Концепция реализации государственной политики в сфере развития деятельности в отдельных зонах радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы» от 18 июля 2012 года. Кроме того, планируется строительство в зоне отчуждения установок по сжиганию древесины, выращиванию сельскохозяйственных энергетических культур (рапса, быстрорастущей ивы и т.д.) и размещение производства с их переработкой.

Как сообщал УНИАН, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич заявил, что в 2012 году в проекты солнечной и ветровой энергетики планируется привлечь около 1 млрд евро.

В 2012 году планируется запуск объектов ветроэнергетики на 252 МВт и солнечных станций на 290 МВт.

Сейчас в Украине работает 76 гидроэлектростанций, 11 ветропарков, 18 солнечных станций и 2 биоэнергетических объекта.

Израильская SunElectra планирует построить в Одесской области солнечные электростанции общей мощностью около 25 МВт, также в Запорожской области компанией DTEK совместно с зарубежными партнерами будет реализован проект строительства Ботиевской ветряной электростанции на 90 МВт.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области, а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью.