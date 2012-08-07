Цена нефти падает после роста в понедельник

На мировых торгах во вторник, 7 августа, нефть дешевеет после подорожания накануне.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,26 доллара, или на 0,28%, - до 91,94 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,12 доллара, или на 0,11% - до 109,43 доллара за баррель.

Игроков рынка тревожит ситуация в Атлантике. По данным метеорологических служб США, тропический шторм "Эрнесто", сформировавшийся в Атлантическом океане, может перерасти в ураган и двинуться в сторону залива Кампече, где располагается крупный комплекс нефтяных месторождений Кантарел, передает Bloomberg.

В то же время, более сильное падение цен на сырье сдерживается ожиданиями участников торгов данных по коммерческим запасам в США, публикация которых состоится в среду.