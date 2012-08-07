«Черноморнефтегаз» накопил в Глебовском ПХГ почти 700 млн куб. м газа

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, Крым) накопило более 690 млн куб. м. природного газа в Глебовском подземном хранилище (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2012-2013 годов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«С начала цикла в конце апреля специалисты «Черноморнефтегаза» закачали в ПХГ 200 миллионов кубометров. Это - две трети от запланированного в этом году к закачке объема газа, который составляет 300 миллионов кубометров. Общий активный объем газа в ПХГ в начале августа составил более 690 миллионов кубометров. Работы идут с опережением графика», - говорится в пресс-релизе.

В сезоне 2011-2012 гг. из Глебовского подземного хранилища было отобрано более 270 млн кубометров газа. Общее потребление газа в Крыму с ноября 2011 по март 2012 года составило более 1 млрд 300 млн кубометров.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нафтогаза Украины». В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

Население Крыма получает газ в осенне-зимний сезон из трех источников: ДК «Укртрансгаз», Глебовское подземное хранилище и месторождения «Черноморнефтегаза» в Черном, Азовском морях и в сухопутной части Крыма. В это время Глебовское ПХГ работает на отбор газа в ГТС, в остальное время, когда потребление падает, на закачку.