В «Тернопольтеплокоммунэнерго» выявили финансовых нарушений на 0,4 млн грн

Специалисты Госфининспекции в Тернопольской области во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности Тернопольского областного коммунального предприятия тепловых сетей «Тернопольтеплокоммунэнерго» выявили финансовых нарушений на сумму 400 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госфининспекции в Тернопольской области, в частности, установлено, что директору предприятия в течение 2010-2011 годов незаконно начислялась и выплачивалась премия в размерах больше, чем должностной оклад. Как следствие, он незаконно получил 158 тыс. грн.

Кроме того, директор, главный инженер, начальники структурных подразделений, заместитель главного бухгалтера, в нарушение действующего законодательства, получали надбавки за совмещение должностей. Из-за этого потери предприятия составили 101 тыс. грн.

Также выявлены факты лишнего начисления перечисленным должностным лицам заработной платы за время пребывания в командировке и отпусках на сумму более 26 тыс. грн.

Среди других выявленных нарушений – лишнее начисление и выплата вознаграждения, не возмещение двумя лицами 20% стоимости путевок, не проведение индексации заработной платы и др.

Также зафиксировано предоставление спонсорской и благотворительной помощи почти на 10 тыс. грн и уплата почти 58 тыс. грн членских взносов в ООО «Союз работников ЖКХ Украины», тогда как данные расходы не были предусмотрены финансовыми планами.

Кроме этого, «Тернопольтеплокоммунэнерго» получало средства от аренды имущества, 50% которых, а это 19 тыс. грн, в соответствии с Методикой расчета и порядка использования платы за аренду имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов Тернопольской области, утвержденной решением Тернопольского областного совета от 27.04.2007 № 177, предприятие должно было перечислять в областной бюджет, чего своевременно не сделало.

Данные проверки направлены в прокуратуру.