Украина заинтересована в китайских технологиях газификации угля - Азаров

Украина заинтересована в использовании китайских технологий газификации угля в рамках реализации проектов по замещению природного газа, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с заместителем председателя правления "Государственного банка развития Китая" Ли Цзипинем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, встреча состоялась во вторник, 7 августа, в Киеве.

"Для нас вопрос замещения дорогого импортного газа углем - это стратегический вопрос. Мы заинтересованы в китайских технологиях газификации угля до водоугольного топлива», - заявил Н.Азаров.

В свою очередь, Ли Цзипинь отметил, что для реализации в Украине проекта по замещению газа углем Госбанк развития КНР готов открыть кредитную линию на 3,656 млрд долларов.

"Вы сейчас реализуете программу по замещению использования природного газа украинским углем. Эта программа сейчас находится на стратегическом уровне. Специалисты наших стран уже достигли согласия относительно сотрудничества в рамках этого проекта, и мы готовы предоставить вам кредит на сумму 3,656 млрд долл. США для поддержки этой программы", - сказал он.

В то же время, заместитель председателя правления китайского банка положительно оценил действия украинского правительства относительно предоставления государственных гарантий по этому кредиту.

Он отметил, что политическая и экономическая стабильность, которая сейчас установилась в Украине, будет способствовать последующему сотрудничеству с Китаем.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долларов.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, которым предоставляются государственные гарантии по этой кредитной линии.