«Киевэнерго» уменьшила долг перед «Нафтогазом» на 470 млн грн

Компания «Киевэнерго», входящая в энергохолдинг ДТЭК, перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 470 млн грн, которые были получены от Киевской горадминистрации в качестве расчета за потребленный природный газ для производства тепловой энергии на нужды населения, уменьшив таким образом свой долг перед «Нафтогазом» до 1,33 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Киевэнерго", погашение части долга за газ произошло сразу после того, как на счет компании 6 августа поступили средства от КГГА по компенсации разницы между себестоимостью производства теплоэнергии и действующими тарифами на тепло для нужд населения в Киеве.

Вместе с тем, в компании сообщили, что долг государства перед «Киевэнерго» по состоянию на 07.08.2012 г. составляет более 2,23 млрд гривень.

"Задолженность компании перед газовиками за потребленный на теплоэнергию для населения газ уменьшилась до 1,33 млрд гривень", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 августа «Киевэнерго» уменьшила долг перед "Нафтогазом Украины" на 742 млн грн - до 1,8 млрд грн.

3 июля 2012 года газоснабжающая организация ограничила объемы газа для ТЭЦ-6 «Киевэнерго». Это сделало невозможным возобновление горячего водоснабжения в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов столицы после проведения там гидравлических испытаний теплосетей. Только 30 июля ТЭЦ-6 получила объемы газа и смогла восстановить горячее водоснабжение киевлян.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.