Госпредприятие "Энергорынок" объявило тендер на получение 500 млн грн кредита

Государственное предприятие "Энергорынок" объявило тендер на получение кредита в размере 500 млн грн, сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Заемщик укакзал целевым предназначением кредита «осуществление расчетов с энергогенерирующими компаниями для поддержания последними 100-процентных расчетов с угольными предприятиями».

Напомним, на прошлой неделе «Энергорынок» сообщил о привлечении у государственного «Ощадбанка» кредитов на 700 млн грн. В частности, госпредприятие привлекло две возобновляемые кредитные линии с лимитами 400 млн грн и 300 млн грн. Стоимость привлечения средств составит 61,5 млн грн и 46 млн грн для первой и второй кредитной линии соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена перевести все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с природного газа на уголь в качестве топлива для получения тепловой энергии, что, по словам главы Минэнергоугля Юрия Бойко, позволит экономить около 6 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.