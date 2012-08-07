Москва. 9% российского газа добывается на шельфе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией комплексного геолого-геофизического изучения и освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа Института проблем нефти и газа им. И.М. Губкина Василий Богоявленский.

«Добыча газа на шельфе составляет 57 млрд куб. м, что составляет примерно 9% от общей добычи», - сказал В.Богоявленский. При этом он отметил, что речь идет о всех шельфах России, а не только арктическом.

Эксперт считает, что России не нужно торопиться осваивать арктический шельф, поскольку есть много запасов на суше.

«Россию часто упрекают, что она обладает самым большим арктическим шельфом и мало что там делает. Это совершенно не так», - сказал он.

В.Богоявленский отметил, что российский арктический шельф неплохо изучен и российские запасы превышают запасы других стран.

По его словам, Россия с 2005 года является лидером морской добычи на арктическом шельфе в мире, добывая больше, чем США и Норвегия. Многие месторождения находятся недалеко от суши, и их можно разрабатывать с берега, сказал он.

В.Богоявленский отметил, что появление новых технологий позволяет более бережно и в большом объеме извлекать углеводороды. Так, на Западе извлечение углеводородов достигает 65-68%, при этом средний показатель по РФ – 30%.

По мнению эксперта, больше всего рисков возникает не при добыче углеводородов на шельфе, а при их последующей транспортировки. В частности, на сегодняшний день не существует в мире технологий по ликвидации разливов нефти, если она ушла под лед.

Справка УНИАН. Украина занимается добычей углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей.