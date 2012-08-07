Собрание «Одессаоблэнерго» не состоялось из-за отсутствия кворума

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго” 7 августа не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В результате правление ОАО объявило о переносе на 4 сентября собрания, в повестку дня которого снова внесено обсуждение актуальных вопросов развития энергоснабжающей компании.

В частности, в повестке дня - «подтверждение решения уполномоченного органа об утверждении результатов и отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций ОАО “Одессаоблэнерго”; определение уполномоченного органа и уполномоченных лиц Общества относительно принятия необходимых решений и осуществления соответствующих действий по размещению акций и увеличению уставного фонда; внесение изменений в устав ОАО “Одессаоблэнерго”; внесение изменений во внутренние положения и документы ОАО “Одессаоблэнерго”.

При этом некоторые миноритарные акционеры, которые уже не раз напрасно регистрировались для участия в общем собрании, высказывают сомнения, что в сентябре владельцы больших пакетов акций явятся на собрание. «Скорее всего, собрание состоится в ноябре-декабре, - прокомментировал ситуацию один из акционеров, - когда станут известны итоги выборов в парламент».

Справка УНИАН. ОАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» управляет ФГИУ. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47.96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).