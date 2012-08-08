Статданные из США обвалили цены на нефть

На мировых торгах в среду, 8 августа, цены на нефть обвалились на статданных из США о потреблении топлива.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,37 доллара, или на 0,40%, - до 93,3 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,40 доллара, или на 0,36%, - до 111,6 доллара за баррель.

Накануне Американский институт нефти сообщил о сокращении потребления нефти в США за прошедшую неделю на 4% - до 15,9 миллиона баррелей, что является самым значительным снижением за месяц. При этом уровень потребления бензина в стране был минимальным с февраля текущего года.

В среду ожидаются данные по запасам нефти Минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов, передает Bloomberg.