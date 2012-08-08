Украина заплатила России 930 млн долл. за июльский газ
10:40, 08 августа 2012Энергетика
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Украина рассчиталась с Россией за потребленный в июле газ, уплатив 930 млн долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам перед заседанием Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.
«Заплатили за июльский газ 930 млн долл.», - сказал он, при этом не уточнил, какой объем газа Украиной был закуплен в июле.
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