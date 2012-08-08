«Сокар Энерджи Украина» купит одну нефтебазу и 26 АЗС

Украинская «дочка» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) компания «Сокар Энерджи Украина» получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение контрольного пакета акций владельца сети АЗС и нефтебазы «Атиква Эстейт».

Как сообщила пресс-служба SOCAR, в результате этой сделки «Сокар Энерджи Украина» получит контроль над 26 АЗС в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской областях и одной нефтебазой в Харьковской области.

В дальнейшем группа SOCAR планирует провести ребрендинг этих активов в соответствии со своими корпоративными стандартами.

Как сообщал УНИАН, «Сокар Энерджи Украина» планирует до 2013 года увеличить сеть АЗС в Украине до 90-110 комплексов. В 2012 году компания планирует расширить свою сеть до 50 АЗС.

Справка УНИАН. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

«Сокар Энерджи Украина» управляет сетью АЗС SOCAR в Украине. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС в Одесской и Николаевской областях.