Кабмин утвердил ТЭО строительства в Украине LNG-терминала

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Как сообщил журналистам руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, были утверждены экономические показатели и календарный план данного проекта.

Он также отметил, что проект будет финансироваться за счет инвестиций, доля государства составляет 25%. Также, отвечая на вопрос журналистов, В.Каськив сказал, что стоимость непосредственно строительства завода будет составлять 846 млн евро.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта «LNG-терминал».

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро.

Планируется, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

12 июня В.Каськив сообщил, что доля Украины в проекте «LNG-терминал» будет составлять 25%+1 акция.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре 2011 г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).