Украина за 7 месяцев сократила импорт газа из России на 39%

Украина за 7 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 39% - до 19 млрд куб. м, сообщили УНИАН в пресс-службе госкомпании «Укртрансгаз».

С начала 2012 года транзит природного газа через территорию Украины в государства Западной Европы, по информации «Укртрансгаза», составил 49 млрд куб. м.

«При этом все заявки стран-потребителей выполняются в полном объёме», - сообщает пресс-служба компании.

Оператор газотранспортной системы Украины не называет сравнительных данных по транзиту. Год назад «Укртрансгаз» сообщал о транзите газа в январе-июле 2011 года в страны Западной Европы в объеме 63,851 млрд куб. м.

Согласно сообщению пресс-службы «Укртрансгаз», потребителям Украины за 7 месяцев текущего года протранспортировано почти 29 млрд куб. м., что соответствует уровню показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина за 6 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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