«Нафтогаз» сэкономил 570 млн кубометров газа за счет модернизации активов

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в январе-июле за счет модернизации своих производственных активов сумел сэкономить 570 млн куб. м газа на 2,0 млрд грн, говорится в сообщении компании.

«Такой экономии удалось достичь за счет внедрения энергосберегающих мероприятий в соответствии с положениями программы повышения энергоэффективности компании «Нафтогаз Украины» на 2010-2014 годы и программ энергосбережения дочерних компаний и акционерных предприятий Компании», - сообщает пресс-служба компании.

Уменьшение расхода природного газа, говорится в сообщении, стало возможным за счет модернизации газоперекачивающих агрегатов и другого оборудования на компрессорных станциях, внедрения систем утилизации тепла и современных электронных систем зажигания на газомотокомпрессорах, замены котельного оборудования.

В сообщении компании не указан объем средств, направленных на проведение данных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить в текущем году импорт газа до около 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Газотранспортная система Украины, оператором которой является «Нафтогаз», является второй по величине в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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