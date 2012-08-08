Армения и Россия согласовали принцип формирования цены на газ

Москва. Армения и Россия согласовали принцип формирования цены на российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Армении Серж Саргсян сказал на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Говорили сегодня и о важной теме – цене на поставляемый в Армению природный газ. Думаю, что нашли взаимопонимание по принципам её формирования: она должна исходить из реальной рыночной цены на газ, помноженной или разделённой на необходимость обеспечения Армении природным газом по сопоставимым с региональными ценами тарифам и сохранения эффективности её экономики», - сказал С.Саргсян.

По данным пресс-службы «Газпрома», собственная добыча природного газа в Армении отсутствует, энергетика страны практически полностью зависит от импорта газа.

В 2011 году «Газпром» поставил потребителям Армении около 1,6 млрд куб. м природного газа.

ЗАО «АрмРосгазпром» было создано в декабре 1997 года. В настоящее время доля участия «Газпрома» — 80%, правительства Республики Армения — 20%. Основной сферой деятельности «АрмРосгазпрома» является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении. Кроме того, «АрмРосгазпром» занимается транспортировкой, хранением, распределением и реализацией природного газа, реконструкцией и расширением газотранспортной системы и подземных хранилищ газа в Армении.