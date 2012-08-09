Статданные из США подняли цену нефти

На мировых торгах в четверг, 9 августа, цены на нефть растут на фоне данных по запасам топлива в США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,35 доллара, или на 0,37% - до 93,7 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,15 доллара, или на 0,13% - до 112,29 доллара за баррель.

Минэнерго США в среду опубликовало данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 3 августа: показатель снизился на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 369,9 миллиона баррелей. Данные оказались лучше ожиданий рынка, аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,6 миллиона баррелей.