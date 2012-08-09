Россия прекратила поставки нафты в Беларусь. Производство растворителей заблокировано

Россия прекратила поставки нафты в Беларусь. Как результат, белорусские компании вынуждены приостановить производство сублимированных нефтепродуктов из российской нефти, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из Минска.

«Российская железная дорога не дает согласия на приемку и отправку нафты от российских нефтетрейдеров. Де-факто поставки сырья для растворителей и разбавителей заблокированы и этот бизнес в Беларуси приостановился», – сказал представитель одной из профильных белорусских компаний.

Российская нафта (прямогонный бензин) является основой для производства белорусских «растворителей» и «разбавителей», под видом которых на Запад беспошлинно отправляется высокооктановое топливо. Это прозрачная жидкость, получаемая непосредственно при дистилляции сырой нефти.

За 5 месяцев этого года экспорт этих продуктов нефтехимии из Беларуси превысил 2 млн тонн на сумму около $2,2 млрд. Руководство России неоднократно высказывало озабоченность резким ростом экспорта растворителей и разбавителей с территории Беларуси, а ответственные российские чиновники публично высказывали подозрения, что по экономической сути экспорт этих товаров представляет собой реэкспорт российских нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин в бюджет России. Дмитрий Медведев 18 июня в Минске заявил о намерении «досконально разобраться» с этим вопросом.

Пока белорусские трейдеры продолжают производство сублимированных нефтепродуктов из остатков ранее закупленных партий нафты, но новые поставки отсутствуют.

Международное ценовое агентство Argus со ссылкой на трейдеров также сообщило, что отгрузки нафты из России в Беларусь приостановлены.

«Формальных ограничений не было, но поставщики все поняли по взгляду премьера во время просмотра новостей», – цитирует агентство одного из трейдеров.

По информации участников рынка, судьба поставок нафты в Беларусь пока не решена. Июльские партии уже отправлены, но в августе железнодорожных поставок продукта в республику не ожидается.

Известный белорусский экономист Леонид Злотников так прокомментировал сайту charter97.org приостановку поставок российского сырья в Белоруссию: «За первые три месяца этого года 90% нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ, ушли на экспорт. Поставки российских нефтепродуктов в Беларусь увеличились в несколько раз. С экспорта растворителей и разбавителей Беларусь должна была иметь в год до $2 млрд. Из-за приостановки поставок нафты в середине года Беларусь не получит ожидаемый миллиард долларов. Это немалая сумма, которая накладывается на рост импорта в несколько миллиардов долларов. И это существенный фактор, который будет серьезно влиять на валютную ситуацию в стране», – считает Леонид Злотников.

«Вызовет ли это новый кризис в Белоруссии? Да, такую возможность нельзя исключать», – говорит экономист.