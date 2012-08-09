«Хмельницкоблэнерго» намерено взять кредит на 18 млн грн

ПАО «Хмельницкоблэнерго» планирует закупить услугу по предоставлению кредита на 18 млн грн сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№142 от 9 августа 2012 года).

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества до конца текущего года планирует выставить на продажу госпакеты акций шести облэнерго: "Хмельницк-", "Тернополь-", "Николаев-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Волыньоблэнерго".

Справка УНИАН. ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. Государству принадлежат 45,009% акций компании, НАК «Энергетическая компания Украины» - 25% акций.

Уставный фонд ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» составляет 33 млн 637 тыс. 840 грн.