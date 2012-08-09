Государство сохранит контроль над облгазами после их приватизации – эксперты

Эксперты считают, что государство сохранит контроль над облгазами после их приватизации, а стартовавшая продажа пакетов акций региональных газопоставляющих компаний не решает ключевых проблем внутреннего газового рынка.

Такое мнение ряд экспертов высказали в ходе круглого стола «Приватизация облгазов: новый этап в развитии газового рынка», прошедшего в Киеве.

В частности, эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дьяченко заявил, что облгазы являются стратегическими предприятиями, которые формируют региональный баланс природного газа. Он отметил, что облгазы – это «ключ к газовому рынку в регионах Украины в условиях будущего реформирования отрасли».

По мнению эксперта, приватизация газораспределительных компаний не несет угрозы национальной безопасности. «Даже в нынешнем варианте правовых отношений изъятие из контроля государства газораспределительных сетей практически невозможно. Облгазы не могут работать вне контроля государства, поскольку они выполняют стратегическую функцию по обеспечению газом потребителей. К тому же, как и в случае с другими естественными монополиями, тарифы, по которым работают облгазы, регулируются государством» - сказал С.Дьяченко.

Директор Департамента по вопросам нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Кирюшин считает, что «только политическая нестабильность препятствовала окончательной приватизации облгазов, которая должна была состояться еще в 2005-2010 гг. В итоге, решение о продаже акций газораспределительных компаний было принято лишь в 2011 году».

По мнению секретаря Экспертного совета по вопросам рынка природного газа Леонида Униговского, «распределение газа, которым занимаются региональные газопоставляющие компании, в нынешних экономических реалиях сложно назвать привлекательным бизнесом». Облгазы, отметил он, являются естественными монополистами, тарифы которых регулируются НКРЭ. «Государство в лице НКРЭ закладывает в тариф прибыль, которая не превышает 5-6%, при этом не менее 50% прибыли должно направляться на финансирование инвестиционных программ (ранее – 100% прибыли). Более того, 48,4% тарифа на транспортировку газа потребителям составляют затраты на топливный газ, цена которого приравнена к цене для промышленности (около 500 долл. за 1тыс. куб. м). А искусственный рост доходности облгазов в 2011 году произошел исключительно по причине списания парламентом миллиардных долгов перед «Нафтогазом Украины», а также благодаря включению в валовые доходы кредиторской задолженности, по которой имеются решения судов», - отметил Л.Униговский.

Данные обстоятельства, подчеркнул эксперт, существенно снижают интерес у потенциальных покупателей к предложенным пакетам акций облгазов. «А отдельные иностранные инвесторы, например, структуры российского предпринимателя Виктора Вексельберга, спустя несколько лет присутствия на украинском рынке, вообще, продали принадлежавшие активы в области распределения газа, - отметил Л.Униговский.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич подчеркнул, что в настоящее время облгазы не являются собственниками газораспределительных сетей, а находятся в собственности государства. При этом действующая законодательная и нормативная база обеспечивает все необходимые полномочия по регулированию газораспределительного рынка государственными структурами. «Это создает значительные риски для нынешних и будущих собственников облгазов, которые фактически не защищены от произвола политиков», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, независимый эксперт в области энергетики Александр Нарбут отметил, что «угрозу для будущих собственников облгазов могут создать попытки российского «Газпрома» получить доступ как к магистральным трубопроводам Украины, так и к газопроводам среднего и низкого давления».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 8 августа объявил о планах продажи в конце августа - начале сентября на приватизационных конкурсах пакетов акций 5 газоснабжающих компаний - «Ивано-Франковскгаз», «Полтавагаз», «Гадячгаз», «Севастопольгаз» и «Херсонгаз».

На запланированный 30 августа приватизационный конкурс выставляются 25,0% акций компании «Ивано-Франковскгаз». Стартовая цена установлена на уровне 32,6 млн грн, шаг аукционных торгов – 350 тыс. грн.

Покупатель пакета будет обязан в течение ближайших трех лет инвестировать в развитие предприятия 4,03 млн грн.

На запланированный на 29 августа конкурс будет выставлен пакет компании «Полтавагаз» в размере 26,0% акций со стартовой ценой 20,1 млн грн. Шаг аукционных торгов составит 205 тыс. грн. Обязательства инвестора по внесению инвестиций в ближайшие три года установлены на уровне 3,7 млн грн.

На 31 августа Фондом госимущества запланирован конкурс по продаже 20,827% акций компании «Херсонгаз». Стартовая цена установлена на уровне 7,0 млн грн, шаг аукционных торгов – 100 тыс. грн. Покупатель будет обязан инвестировать в развитие предприятия в течение трех лет 1,5 млн грн.

На 3 сентября запланирован конкурс по продаже 25,999% акций компании «Гадячгаз» (Полтавская область) со стартовой ценой 3,1 млн грн. Шаг аукционных торгов – 35 тыс грн. Размер инвестиций в течение трех лет – 300 тыс. грн.

На 4 сентября назначен конкурс по продаже 25% компании «Севастопольгаз» со стартовой ценой 4,2 млн грн. Шаг торгов – 50 тыс. грн. Обязательства по внесению инвестиций в течение трех лет – 600 тыс. грн.