Кабмин поручил «Нафтогазу» провести инвентаризацию имущества

Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерним предприятиям провести инвентаризацию имущества, которое не используется в основной производственной деятельности.

Об этом сообщается в распоряжении №542-р Кабинета министров Украины от 8 августа 2012 года.

В документе не указываются причины, вызвавшие необходимость этого распоряжения.

Как сообщал ранее УНИАН, реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

Глава правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин в 2011 году также сказал, что правительство рассматривает несколько возможных способов реорганизации «Нафтогаза Украины», в том числе, путем создания совместного предприятия, привлечения иностранных инвесторов или публичного размещения акций на фондовом рынке.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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