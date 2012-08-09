«Черноморнефтегаз» в 1-м полугодии получил чистый убыток по МСФО в 530 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» по результатам первого полугодия 2012 года получил чистые убытки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 530,3 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании за этот период составила 633,1 млн грн, чистый доход – 529,7 млн грн, а валовая прибыль – 138,5 млн грн.

Компания не сообщает сравнительных данных за аналогичный период 2011 года по МСФО.

Год назад компания сообщала об увеличении в первом полугодии 2011 года чистой прибыли по национальным стандартам отчетности до 50,5 млн грн с 27,2 млн грн за аналогичный период 2010 года.

Выручка при этом выросла в январе-июне 2011 года до 791,3 млн грн с 549,5 млн грн в январе-июне 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2012 года «Черноморнефтегаз» увеличил добычу газа до 542,5 миллиона кубометров с 481 миллиона кубометров за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма компания разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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