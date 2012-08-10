Китайская статистика обвалила цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 10 августа, цены на нефть обвалиличь на фоне статданных из Китая.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,41%, или на 0,38 доллара, - до 92,98 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,42%, или на 0,47 доллара, - до 112,75 доллара за баррель.

Профицит торгового баланса Китая в июле сократился до 25,1 миллиарда долларов с 31,7 миллиарда долларов в июне. Аналитики ожидали рост показателя до 35,05 миллиарда долларов.

Объем импорта в Китай в июле вырос в годовом выражении на 4,7% после роста на 6,3% месяцем ранее, экспорта - на 1% против роста на 11,3% в июне. Эксперты прогнозировали более существенное улучшение показателей - на 7% и 8% соответственно, передает Bloomberg.