Для финансирования программы «Ядерное топливо Украины» установят надбавку к тарифу

Министерство энергетики и угольной промышленности инициирует введение целевой надбавки к тарифу на отпуск электроэнергии Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» для привлечения ежегодно 300 млн грн на развитие государственной целевой экономической программы «Ядерное топливо».

Об этом говорится в приказе Минэнерго N584 от 6 августа, которым утверждено соответствующее решение коллегии министерства.

«Департаменту стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса, ГК «Ядерное топливо», ГП НАЭК «Энергоатом» - подготовить проект правительственного решения, направленный на обеспечение финансирования мероприятий госпрограммы «Ядерное топливо Украины» за счет целевой надбавки к тарифу на электроэнергию, которая производится ГП НАЭК «Энергоатом», в объемах не меньших 300 млн грн в год», - сообщается в документе.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины согласовала технико-экономическое обоснование строительства завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. В конце 2011 года Государственный концерн «Ядерное топливо» и российское ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ».

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ», а также было подписано соглашение о создании украино-российского совместного предприятия.

В соглашении «ТВЭЛ» подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Завод планируется разместить на площадке в поселке Смолино Кировоградской области.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.