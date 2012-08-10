«Нафтогаз» в первом полугодии получил убыток 4,458 млрд грн

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2012 года получила чистый убыток в размере 4,458 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, чистый доход «Нафтогаз Украины» в отчетном периоде составил 62,866 млрд грн, а валовая прибыль – 1,615 млрд грн.

При этом указывается, что в январе-июне 2011 года «Нафтогаз Украины» получил прибыль в размере 417,88 млн грн. Чистый доход компании за данный период составил 57,324 млрд грн, валовая прибыль - 5,05 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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