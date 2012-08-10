Госхолдинг «Надра Украины» за I полугодие сократил чистую прибыль на 27%

Государственный холдинг НАК «Надра Украины» за первое полугодие 2012 года сократил чистую прибыль (по национальным стандартам финансовой отчетности) до 205 тыс. грн с 280 тыс. грн за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании.

По данным финансового отчета, валовой доход холдинга за этот период вырос до 152,9 млн грн с 76,8 млн грн в январе-июне 2011 года.

Чистый доход вырос в первом полугодии 2012 года до 127,5 млн грн с 62 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, НАК «Надра Украины» вошла в состав группы компаний, участвующих в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного в шельфе Черного моря. В течение ближайшего месяца Межведомственная комиссия по заключению соглашения о разделе продукции должна определить результаты этого конкурса.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

«Надра Украины» в 2011 году увеличила прибыль к предыдущему году в 2,3 раза – до 11,3 млн грн.