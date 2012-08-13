На Прикарпатье разгерметизировался нефтепровод. Загрязнена местная река

На Прикарпатье розгерметизировался нефтепровод, в результате чего нефть попала в местную речку.

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 12 августа 2012 около 18 часов поступило сообщение о том, что недалеко от с. Кривец Богородчанского района выявлена утечка нефти на поверхность почвы. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что произошла разгерметизация подземного нефтепровода диаметром 159 мм, принадлежащего НГВУ "Надвирнанафтогаз", с последующим вытеканием нефти на поверхность почвы и дальнейшим попадание в местную речку.

Подачу нефтепродукта в продуктопровод перекрыли задвижкой. Для недопущения дальнейшего распространения нефтепродукта работники НГВУ «Надвирнанафтогаз» установили запруды на речке из лиственных деревьев в трех местах, а в верхней части речки недалеко от места прорыва трубы проведены работы по уничтожению нефтепродукта методом контролируемого выгорания, что частично уменьшило его количество.

На месте происшествия работают аварийно-ремонтные бригады НГВУ "Надвирнанафтогаз" и МЧС в области.