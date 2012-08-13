Нефть дорожает на фоне ожиданий положительной статистики из США

На мировых торгах в понедельник, 13 августа, цены на нефть повышаются на фоне ожиданий статданных из США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,48 доллара, или на 0,52%, - до 93,35 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,74 доллара, или на 0,66%, - до 113,69 доллара за баррель.

В пятницу значительное снижение стоимости нефти было связано с понижением прогноза по спросу на нефть Международным энергетическим агентством (МЭА) в 2013 году до 90,5 миллиона баррелей в сутки с озвученных в июле 90,9 миллиона баррелей в сутки. Понижен был также прогноз роста спроса на сырье в 2013 году до 0,8 миллиона баррелей в сутки с 1 миллиона баррелей. Прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году понижен на 0,3 миллиона баррелей в сутки - до 89,6 миллиона баррелей в сутки.

Между тем, 14 августа инвесторы ожидают публикации данных по розничным продажам в США, объем которых, как ожидают аналитики, в июле вырос на 0,3%. Если ожидания рынка оправдаются, это станет еще одним доказательством улучшения экономической ситуации в крупнейшем в мире потребителе сырья, передает Bloomberg.