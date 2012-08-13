Убытки японской атомной энергетики после аварии на Фукусиме-1 составили 46 млрд долл.

Убытки японской атомной энергетики после аварии на станции в Фукусиме в марте 2011 года составили 46 миллиардов долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. В целом сумма потерь, понесенных производителями электро- и тепловой энергии примерно равна всей прибыли, полученной этими же компаниями в период с 2004 по 2010 год.

Правительство Японии намерено существенно изменить долю атомных станций в общем объеме производства энергии в стране. На правительственных совещаниях рассматривались разные варианты этой доли - от 0 до 25 процентов к 2030 году. При этом 70 процентов чиновников высказывались за полное сворачивание атомных программ.

Кроме того, в ближайшее время государство намерено ликвидировать региональные энергетические монополии, приказав им отделить бизнесы по передаче и сбыту энергии от генерации. Ранее подобные реформы для развития конкуренции проводились в разных странах и, к примеру, в Германии и Испании они привели к определенным улучшениям.

В то же время, для энергокомпаний это означает дальнейшее сокращение доходов и снижение стоимости акций. В 2011-2012 годах компании атомной отрасли отказались платить дивиденды из-за убытков, что привело к новому удешевлению бумаг.

Сейчас из 50 японских атомных реакторов из-за экологических угроз работают только два. Энергокомпании вынуждены полагаться на нефть и газ в качестве топлива, увеличив их потребление на две трети, однако эти ресурсы стоят дорого.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. К ней привело сильное землетрясение и цунами. Авария стала самой крупной катастрофой, связанной с атомными станциями, со времен Чернобыля. АЭС было решено вывести из эксплуатации.

Для оператора "Фукусимы" компании TEPCO эта катастрофа привела к убыткам в размере 7,3 миллиарда только в 2011 году. В апреле-июне 2012-го оператор потерял чистыми еще 3,68 миллиарда долларов.