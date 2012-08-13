Украина в 1-м полугодии сократила импорт газа из России до 6,724 млрд долл.

Украина в первом полугодии 2012 года сократила импорт российского газа до 6,724 млрд долларов, что на 15,4% меньше объема закупок в первом полугодии 2011 года, сообщил Госстат.

В прошлом месяце госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за шесть месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Госстат также сообщает о сокращении импорта нефти (включая газовый конденсат) в первом полугодии 2012 года до 859,7 млн долларов, что на 61,5% меньше объема импорта за аналогичный период 2011 года.

В то же время импорт страной каменного угля вырос за шесть месяцев 2012 года к аналогичному периоду 2011 года на 33,4% до 1,617 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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