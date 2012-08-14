Цена нефти незначительно упала на ожиданиях статданных из США и еврозоны

На мировых торгах во вторник, 14 августа, цены на нефть незначительно упали на ожиданиях статданных из США и еврозоны.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 92,72 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent понизилась на 0,36 доллара, или на 0,32%, - до 113,24 доллара за баррель.

14 августа будут опубликованы данные по ВВП еврозоны во втором квартале 2012 года. Эксперты прогнозируют, что показатель сократился на 0,2% в квартальном и на 0,4% в годовом исчислении.

Министерство торговли США также представит данные по розничным продажам в стране за июль. По прогнозам аналитиков, в отчетном месяце произошел рост продаж на 0,3% после снижения на 0,5% месяцем ранее, передает Bloomberg.