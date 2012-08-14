Газпром нашел покупателей на газ, от которого отказалась турецкая госкомпания Botas

Российский "Газпром" нашел покупателей на газ, от которого в конце сентября 2011 года отказалась турецкая государственная компания Botas. Как сообщает ИТАР-ТАСС, покупателями шести миллиардов кубометров газа стали независимые компании Akfel Gaz, Bosphorus Gas, Kibar Holding и Index Holding.

Источники рассказали агентству, что поставки газа в адрес газовых компаний будут идти по Трансбалканскому газопроводу.

Akfel Group является частной турецкой компанией и специализируется на природном газе, поставках энергии, трейдинге и инжиниринге. Это крупнейший в Турции частный импортер природного газа, занимающий восемь процентов рынка. Kibar Holding - многопрофильный концерн, который пока не представлен на рынке энергетики, а занимается металлургией, строительством, логистикой и поставками продовольствия.

Eksim Holding является трейдером зерновых и нефтепродуктов. Кроме того, компания работает в сфере возобновляемой энергетики. Bosphorus Gaz контролируется "Газпромом" через "дочку" компании Gazprom Germania. Bosphorus Gaz занимает около трех процентов турецкого газового рынка.

В 2011 году "Газпром" поставил в Турцию 26 миллиардов кубометров газа, а в 2010 году - 18 миллиардов кубометров. Все закупки осуществляла государственная Botas. Долгое время Турция получала топливо по двум направлениям: "западному маршруту", через Украину и Болгарию (Трансбалканский газопровод), и по газопроводу "Голубой поток" напрямую из России (газопровод проложен по дну Черного моря).

В конце сентября 2011 года правительство Турции объявило, что Botas больше не будет покупать у "Газпрома" топливо по "западному маршруту". По нему поставлялось шесть миллиардов кубометров газа ежегодно. Контракт подписывался еще во времена СССР, и его действие истекало 31 декабря прошлого года. До этого Botas долгое время пыталась добиться от "Газпрома" скидки на поставляемый газ, но российская газовая монополия на уступки не пошла. Вскоре после отказа Турции в "Газпроме" заявили, что найдут покупателей на шесть миллиардов кубометров топлива среди независимых дистрибутеров, пишет Lenta.ru.