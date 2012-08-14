Суд перенес рассмотрение дела Тимошенко в отношении ЕЭСУ на 11 сентября

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» на 11 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда, который начался в 10.00, свое решение объявил судья Константин Садовский.

Он отметил, что суд удовлетворил просьбу прокуроров обратиться к Ю.Тимошенко, чтобы она дала согласие на проведение видеоконференции с американским судом.

Сама Ю.Тимошенко сегодня отсутствует на заседании суда.

Присутствующие в зале сторонники Ю.Тимошенко встретили это решение скандированием: «Позор!».

На заседании присутствовали защитники экс-премьера Сергей Власенко, Андрей Кожемякин, Евгения Тимошенко и Александр Плахотнюк, а также все четверо представителей государственного обвинения.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.