Договор о ЗСТ СНГ может сделать доступным трубопроводный транспорт стран-подписантов

Москва. Договор о Зоне свободной торговли в рамках СНГ может открыть доступ к трубопроводному транспорту стран-подписантов.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

«В соглашении есть пункт о транзите, где сказано, что стороны не должны чинить никаких препятствий друг другу в отношении транзита товаров. При этом сделана оговорка, что под действие этой статьи не подпадает транзит трубопроводным транспортом. Но есть и следующая ремарка, что стороны в течение трех месяцев после вступления соглашения в силу приступят к переговорам о свободе транзита трубопроводным транспортом», - сказал А.Кушниренко.

Он сообщил, что проект такого соглашения одна из стран Содружества, занимающая нейтральную позицию в этом вопросе, уже подготовила. В середине сентября этот проект будет разослан для ознакомления всем странам.

При этом А.Кушниренко уверен, что переговоры в этой сфере не могут быть простыми и легкими, ведь это вопрос десятков миллиардов долларов.

«Если страны-транзитеры, в данном случае Россия, не хотели бы договариваться на этот счет, они бы такое обязательство в Договор не вписывали. Переговоры могут продлиться года три. Они, как любой компромисс, могут и не дать ответы на все вопросы, но какой-то прогресс будет обязательно достигнут. Ситуация на мировом энергетическом рынке не стоит на месте, поэтому с соседями надо договариваться», - сказал он.

«Чтобы получить доступ к российской трубе, Украина должна предложить что-то взаимовыгодное. Если Россия уступает в одном, тогда она что-то должна получить в другом. А что именно - это вопрос переговоров», - подчеркнул А.Кушниренко.

По его словам, первая встреча экспертов государств-подписантов по вопросу доступу к трубопроводному транспорту может состояться в середине декабря.

Как сообщал УНИАН, 29 мая премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге в Ашхабаде сообщил, что Украина настаивает на обеспечении свободного доступа к газотранспортной системе (ГТС) стран СНГ для организации прямых поставок туркменского природного газа в Украину.