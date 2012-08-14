Янукович предлагает продлить отсрочку горным предприятиям по уплате единого взноса

Президент Украины Виктор Янукович вернул в Верховную Раду Закон «О внесении изменений в статьи 9 и 25 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» со своими предложениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, он предлагает оставить право горных предприятий на уплату единого взноса до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а не до 20-го.

Принятый парламентом 5 июля 2012 года Закон «О внесении изменений в статьи 9 и 25 Закону Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» предусматривает исключение нормы о сроке уплаты единого взноса горными предприятиями – «не позже 28 числа месяца, следующего за базовым отчетным периодом». Эта норма введена Законом от 15 мая 2012 года №4676-VI «О внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с целью обеспечения своевременной уплаты единого взноса за соответствующий базовый отчетный период и уменьшения финансовой нагрузки на горные предприятия.

Президент считает, что для избежания негативного влияния закона, поступившего на подпись, на финансовое состояние горных предприятий, необходимо сохранить действующую норму об уплате горными предприятиями единого взноса до 28 числа месяца.

В связи с этим В.Янукович предлагает абзац третий подпункта 1 пункта 1 Закона изложить в такой редакции: «8. Плательщики единого взноса, кроме плательщиков, указанных в пунктах 4 и 5 части первой статьи 4 данного Закона, обязаны платить единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позже 20 числа следующего месяца, кроме горных предприятий, которые обязаны платить единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позже 28 числа следующего месяца».