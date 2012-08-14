«Укртранснафта» за первое полугодие сократила чистую прибыль на 51,5%

Компания «Укртранснафта», являющая монополистом по перекачке нефти в стране, снизила за первое полугодие 2012 года чистую прибыль на 51,5% до 128, 16 млн грн с 263,756 млн грн за аналогичный период 2011 года, сказано в сообщении компании.

По данным финансового отчета "Укртранснафты", валовой доход компании за январь-июнь текущего года вырос до 1148 млн грн с 810,46 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, вырос и чистый доход компании - с 735,7 млн грн в 2011 году до 1,12 млрд грн в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Укртранснафта» увеличила чистую прибыль в 2,2 раза, по сравнению с 2010 годом, - до 431,587 млн грн.

ПАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.