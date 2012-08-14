Янукович подписал закон об обеспечении надежного электроснабжения
Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» по обеспечению надежной (бесперебойной) поставки электрической энергии потребителям и инвестирования в инфраструктуру».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Законом предусмотрено, что с целью обеспечения надежной (бесперебойной) поставки потребителям электрической энергии как составной энергетической безопасности Украины вводятся стандарты операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины и показатели качества услуг по электроснабжению.
Стандарты операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины устанавливают положения относительно:
обеспечения надежности электрических сетей и связей между Объединенной энергетической системой Украины и энергетическими системами других государств;
планирования развития магистральных и межгосударственных электрических сетей;
определения технических параметров эксплуатации оборудования электрических сетей и перечня вспомогательных мероприятий по обеспечению постоянного функционирования Объединенной энергетической системы Украины.
Стандарты операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины утверждаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе, по согласованию с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.
Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе, осуществляет мониторинг за соблюдением стандартов операционной безопасности функционирования Объединенной энергетической системы Украины.
Показатели качества услуг по электроснабжению определяют уровень надежности электроснабжения и коммерческого качества предоставления услуг.
Разработка и утверждение показателей качества услуг по электроснабжению происходят по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе.
С целью обеспечения надежного (бесперебойного) снабжения электрической энергии потребителей государственное предприятие, осуществляющее диспетчерское (оперативно-технологическое) управление объединенной энергетической системой Украины, обеспечивает:
разработку стандартов операционной безопасности функционирования Объединенной энергетической системы Украины и подачу их на утверждение центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе;
унификацию и гармонизацию стандартов операционной безопасности функционирования Объединенной энергетической системы Украины в процессе интеграции Объединенной энергетической системы Украины с энергетическими системами других государств;
координацию действий с субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют диспетчерское (оперативно-технологическое) управление энергетическими системами других государств, относительно развития межгосударственных сетей;
управление перетеканием электрической энергии и обеспечение равных условий доступа в процессе межгосударственного обмена электрической энергией;
подготовку предложений по перспективному развитию Объединенной энергетической системы Украины, перечня вспомогательных мероприятий по обеспечению постоянного функционирования объединенной энергетической системы Украины и представления их на рассмотрение центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе.
Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе, обеспечивает разработку государственной программы перспективного развития Объединенной энергетической системы Украины и подачу ее на утверждение Кабинета министров в установленном законодательством порядке.
Законом определено обеспечение энергоснабжения в условиях чрезвычайного положения, особого периода и в случае чрезвычайных ситуаций в Объединенной энергетической системе Украины.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно обеспечения надежной (бесперебойной) поставки электрической энергии потребителям и инвестирования в инфраструктуру» 5 июля.