Янукович подписал закон об обеспечении надежного электроснабжения

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» по обеспечению надежной (бесперебойной) поставки электрической энергии потребителям и инвестирования в инфраструктуру».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено, что с целью обеспечения надежной (бесперебойной) поставки потребителям электрической энергии как составной энергетической безопасности Украины вводятся стандарты операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины и показатели качества услуг по электроснабжению.

Стандарты операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины устанавливают положения относительно:

обеспечения надежности электрических сетей и связей между Объединенной энергетической системой Украины и энергетическими системами других государств;

планирования развития магистральных и межгосударственных электрических сетей;

определения технических параметров эксплуатации оборудования электрических сетей и перечня вспомогательных мероприятий по обеспечению постоянного функционирования Объединенной энергетической системы Украины.

Стандарты операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины утверждаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе, по согласованию с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе, осуществляет мониторинг за соблюдением стандартов операционной безопасности функционирования Объединенной энергетической системы Украины.

Показатели качества услуг по электроснабжению определяют уровень надежности электроснабжения и коммерческого качества предоставления услуг.

Разработка и утверждение показателей качества услуг по электроснабжению происходят по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе.

С целью обеспечения надежного (бесперебойного) снабжения электрической энергии потребителей государственное предприятие, осуществляющее диспетчерское (оперативно-технологическое) управление объединенной энергетической системой Украины, обеспечивает:

разработку стандартов операционной безопасности функционирования Объединенной энергетической системы Украины и подачу их на утверждение центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе;

унификацию и гармонизацию стандартов операционной безопасности функционирования Объединенной энергетической системы Украины в процессе интеграции Объединенной энергетической системы Украины с энергетическими системами других государств;

координацию действий с субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют диспетчерское (оперативно-технологическое) управление энергетическими системами других государств, относительно развития межгосударственных сетей;

управление перетеканием электрической энергии и обеспечение равных условий доступа в процессе межгосударственного обмена электрической энергией;

подготовку предложений по перспективному развитию Объединенной энергетической системы Украины, перечня вспомогательных мероприятий по обеспечению постоянного функционирования объединенной энергетической системы Украины и представления их на рассмотрение центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе.

Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе, обеспечивает разработку государственной программы перспективного развития Объединенной энергетической системы Украины и подачу ее на утверждение Кабинета министров в установленном законодательством порядке.

Законом определено обеспечение энергоснабжения в условиях чрезвычайного положения, особого периода и в случае чрезвычайных ситуаций в Объединенной энергетической системе Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно обеспечения надежной (бесперебойной) поставки электрической энергии потребителям и инвестирования в инфраструктуру» 5 июля.