Чистая прибыль "Газпрома" за 6 мес. упала более чем на 20%, экспорт газа в ЕС - на 17%

Чистая прибыль ОАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-июне текущего года сократилась на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 381,592 млрд рублей.

Согласно отчету компании, выручка «Газпрома» за отчетный период составила 1,825 трлн рублей, что на 1,3% ниже показателя первого полугодия прошлого года.

В частности, выручка от продаж газа составила 1,441 трлн рублей, что на 4,3% меньше показателя за январь-июнь прошлого года.

Валовая прибыль в первом полугодии сократилась на 5,8% – до 1,006 трлн рублей, прибыль от продаж – на 12,8%, до 547,014 млрд рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность компании выросла до 691,789 млрд рублей на 30 июня с 525,603 млрд на конец 2011 года, передает РИА «Новости».

Кроме этого, "Газпром" в I полугодии 2012 г. сократил экспорт газа в Европу на 17% - до 71,93 млрд куб. м. с 86,6 млрд куб. м в I полугодии 2011 г.

Экспорт в Западную Европу составил 54,87 млрд куб. м, в том числе в Германию было поставлено 17,13 млрд куб. м газа, Турцию - 14 млрд куб. м., Италию - 6,62 млрд куб. Экспорт в Центральную Европу составил 17,05 млрд куб. м, наибольшие объемы пришлись на Польшу - 5,03 млрд куб. м, передает РБК.