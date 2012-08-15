Нефть дешевеет на данных о запасах топлива в США

На мировых торгах в среду, 15 августа, цены на нефть падают на фоне данных Американского института нефти по запасам сырья в США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,36 доллара, или на 0,39%, до 93,07 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,33 доллара, или на 0,29%, до 113,7 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти на складах США за неделю, завершившуюся 10 августа, неожиданно выросли на 2,8 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 1,5 миллиона баррелей. Также в среду участники торгов ожидают публикации данных по запасам "черного золота" от Минэнерго США.

Во вторник, 14 августа, был зафиксирован рост цен на нефть, что связано с положительной статистикой по экономике США, передает Bloomberg.